Пригожин призвал мобилизовать все ресурсы в России

«Должны быть мобилизованы все ресурсы. Производственные ресурсы мобилизовали, красавчики! Должна быть мобилизация населения. Это не значит, что необходимо объявлять мобилизацию новую. Надеюсь, что и так усилий достаточно. Те, кто сегодня хочет принять решение пойти служить по контракту или прийти в ЧВК «Вагнер», они должны принимать решение сегодня, а не завтра-послезавтра», - подчеркнул бизнесмен.

По его словам, если «мы сегодня будем собираться в кучу и концентрироваться, то все должно быть хорошо».

Ранее Пригожин предупредил о планирующемся наступлении ВСУ на Белгород.