Пригожин призвал мобилизовать все ресурсы в России

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил на своей странице в соцсетях о необходимости мобилизации всех ресурсов России, в том числе и человеческих.

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«Должны быть мобилизованы все ресурсы. Производственные ресурсы мобилизовали, красавчики! Должна быть мобилизация населения. Это не значит, что необходимо объявлять мобилизацию новую. Надеюсь, что и так усилий достаточно. Те, кто сегодня хочет принять решение пойти служить по контракту или прийти в ЧВК «Вагнер», они должны принимать решение сегодня, а не завтра-послезавтра», - подчеркнул бизнесмен.

По его словам, если «мы сегодня будем собираться в кучу и концентрироваться, то все должно быть хорошо».

Ранее Пригожин предупредил о планирующемся наступлении ВСУ на Белгород.

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:МобилизацияСпецоперацияЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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