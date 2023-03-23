Пригожин призвал мобилизовать все ресурсы в России
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил на своей странице в соцсетях о необходимости мобилизации всех ресурсов России, в том числе и человеческих.
«Должны быть мобилизованы все ресурсы. Производственные ресурсы мобилизовали, красавчики! Должна быть мобилизация населения. Это не значит, что необходимо объявлять мобилизацию новую. Надеюсь, что и так усилий достаточно. Те, кто сегодня хочет принять решение пойти служить по контракту или прийти в ЧВК «Вагнер», они должны принимать решение сегодня, а не завтра-послезавтра», - подчеркнул бизнесмен.
По его словам, если «мы сегодня будем собираться в кучу и концентрироваться, то все должно быть хорошо».
Ранее Пригожин предупредил о планирующемся наступлении ВСУ на Белгород.
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