«Пока нужны, воюем»: Пригожин ответил на слухи о планах «Вагнера» «свернуть операции»

Глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин не подтвердил слухи о том, что якобы готовится свернуть операции. Об этом писало издание Bloomberg, которое указывало, что «российскому военному командованию удалось сократить ключевые поставки людей и боеприпасов».

«Я не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины», - распространила ответ Пригожина его пресс-служба.