«Пока нужны, воюем»: Пригожин ответил на слухи о планах «Вагнера» «свернуть операции»

Глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин не подтвердил слухи о том, что якобы готовится свернуть операции. Об этом писало издание Bloomberg, которое указывало, что «российскому военному командованию удалось сократить ключевые поставки людей и боеприпасов».

«Я не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины», - распространила ответ Пригожина его пресс-служба.

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На днях Пригожин заявлял, что его бойцы на 70% контролируют Артемовск (Бахмут), но знают о планах ВСУ в конце марта-начале апреля отрезать «вагнеровцев» от основных сил. Накануне о планах контрнаступления в Бахмуте открыто заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский.

Пригожин публично просил у министра обороны РФ Сергея Шойгу помешать планам Киева. Ранее он неоднократно жаловался на то, что его ЧВК не получает достаточно боеприпасов.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Евгений ПригожинСпецоперацияЧВК "Вагнер"Украина

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