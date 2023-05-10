Пригожин ответил желающим включить ЧВК «Вагнер» в список террористов
10 мая 202313:15
Бизнесмен Евгений Пригожин ответил желающим включить ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций, напомнив о том, что его бойцы действуют в интересах официальных правительств, и Россия - не исключение. Об этом он сказал в аудиосообщении, опубликованном в его официальном телеграм-канале.
«ЧВК «Вагнер» своих законов в государствах не диктует, а живет по законам тех государств, которые есть. И действует в интересах официальных правительств, спасая людей от террористов. Находятся на территории Российской Федерации, и являются абсолютно легальными гражданами Российской Федерации. На территории Донбасса воюют против Украины точно так же, как и все российские военнослужащие. Возможно, в ряде случае более эффективно», - сказал Пригожин.
Ранее он пригрозил президенту Франции Эммануэлю Макрону «удалением гнилых зубов плоскогубцами» в ответ на призыв Национальному собранию страны внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 405 / сут.
Умерли
399 тыс.+24 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 278 / сут.
- МИД РФ отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию
- Курс доллара торгуется ниже 76 рублей
- Песков заявил, что в Кремле не видели обращение Пригожина
- Пригожин ответил желающим включить ЧВК «Вагнер» в список террористов
- Путин разрешил российским авиакомпаниям летать в Грузию
- Путин отменил визовый режим для граждан Грузии
- «Транснефть» заявила о попытке теракта в отношении системы нефтепроводов «Дружба»
- В Польше переименовали Калининград в Крулевец
- СМИ: Цены на иностранную бытовую технику в России увеличатся на 10-12%
- Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе
10 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru