Пригожин ответил желающим включить ЧВК «Вагнер» в список террористов

Бизнесмен Евгений Пригожин ответил желающим включить ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций, напомнив о том, что его бойцы действуют в интересах официальных правительств, и Россия - не исключение. Об этом он сказал в аудиосообщении, опубликованном в его официальном телеграм-канале.

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«ЧВК «Вагнер» своих законов в государствах не диктует, а живет по законам тех государств, которые есть. И действует в интересах официальных правительств, спасая людей от террористов. Находятся на территории Российской Федерации, и являются абсолютно легальными гражданами Российской Федерации. На территории Донбасса воюют против Украины точно так же, как и все российские военнослужащие. Возможно, в ряде случае более эффективно», - сказал Пригожин.

Ранее он пригрозил президенту Франции Эммануэлю Макрону «удалением гнилых зубов плоскогубцами» в ответ на призыв Национальному собранию страны внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:Евгений ПригожинЧВК "Вагнер"

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