Пригожин обратился к Шойгу за поддержкой из-за предстоящего наступления ВСУ под Артемовском

По его словам, в конце марта – начале апреля Киев планирует начать широкомасштабное наступление с целью отрезать «вагнеровцев», которые сейчас контролируют 70% Бахмута, от основных сил ВС РФ.



«Прошу Вас принять все необходимые меры для предотвращения отсечения ЧВК «Вагнер» от основных сил ВС РФ, что приведет к негативным последствиям для СВО», - цитирует Пригожина его пресс-служба.

Ранее бизнесмен назвал короткий срок для подготовки отражения наступления ВСУ.

