Пригожин обратился к Шойгу за поддержкой из-за предстоящего наступления ВСУ под Артемовском
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к министру обороны России Сергею Шойгу за поддержкой в связи с планирующимся наступлением украинской армии под Артемовском, сообщила пресс-служба бизнесмена.
По его словам, в конце марта – начале апреля Киев планирует начать широкомасштабное наступление с целью отрезать «вагнеровцев», которые сейчас контролируют 70% Бахмута, от основных сил ВС РФ.
«Прошу Вас принять все необходимые меры для предотвращения отсечения ЧВК «Вагнер» от основных сил ВС РФ, что приведет к негативным последствиям для СВО», - цитирует Пригожина его пресс-служба.
Ранее бизнесмен назвал короткий срок для подготовки отражения наступления ВСУ.
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