Пригожин: ЧВК «Вагнер» начала получать боеприпасы

При этом, по его словам, их «вживую пока не видели». Также отмечается, что бойцы продвинулись в Артемовске на 130 метров, было занято в общей сложности 15 тысяч квадратных метров территории населенного пункта.

Как указал Пригожин, идут ожесточенные бои.

Ранее Пригожин объяснил, почему Украина не отменит контрнаступление в случае взятия Артемовска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

