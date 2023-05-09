Пригожин: ЧВК «Вагнер» начала получать боеприпасы
9 мая 202302:20
Бойцы ЧВК «Вагнер» начали получать боеприпасы, сообщает пресс-служба предпринимателя Евгения Пригожина в Telegram.
При этом, по его словам, их «вживую пока не видели». Также отмечается, что бойцы продвинулись в Артемовске на 130 метров, было занято в общей сложности 15 тысяч квадратных метров территории населенного пункта.
Как указал Пригожин, идут ожесточенные бои.
Ранее Пригожин объяснил, почему Украина не отменит контрнаступление в случае взятия Артемовска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru