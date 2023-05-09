Пригожин: ЧВК «Вагнер» начала получать боеприпасы

Бойцы ЧВК «Вагнер» начали получать боеприпасы, сообщает пресс-служба предпринимателя Евгения Пригожина в Telegram.

Пригожин заявил о новых героях России на кладбище погибших бойцов ЧВК «Вагнер» под Екатеринбургом

При этом, по его словам, их «вживую пока не видели». Также отмечается, что бойцы продвинулись в Артемовске на 130 метров, было занято в общей сложности 15 тысяч квадратных метров территории населенного пункта.

Как указал Пригожин, идут ожесточенные бои.

Ранее Пригожин объяснил, почему Украина не отменит контрнаступление в случае взятия Артемовска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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