Пушилин: ВС РФ перехватили инициативу у ВСУ в Донбассе

Армия России полностью перехватила инициативу у Вооруженных сил Украины в Донбассе, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление врио главы ДНР Дениса Пушилина.

Пушилин заявил, что Соледар близок к освобождению

«Можно констатировать факт, что Вооруженными силами Российской Федерации полностью перехвачена инициатива у противника, и сейчас мы видим где-то активное удержание позиций и изматывание противника, а где-то активные наступательные действия и продолжающееся освобождение городов и районов Донецкой Народной Республики», — заявил он.

Отмечается, что ДНР уже контролирует центр Соледара.

Военный эксперт, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвейчук объяснил ценность Артемовска (Бахмут) и Соледара для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДонбассДенис Пушилин
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