Маск отреагировал на конфликт Зеленского с Залужным
5 ноября 202306:29
Бизнесмен из США Илон Маск опубликовал восклицательный знак в ответ на пост предпринимателя Дэвида Сакса, заявившего об открытом конфликте между украинским лидером Владимиром Зеленским и главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным, в рамках которого они открыто критикуют друг друга в СМИ.
«!» — отреагировал Маск.
Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква раскритиковал главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного, который заявил о тупике в конфликте с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru