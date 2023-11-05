Маск отреагировал на конфликт Зеленского с Залужным

Бизнесмен из США Илон Маск опубликовал восклицательный знак в ответ на пост предпринимателя Дэвида Сакса, заявившего об открытом конфликте между украинским лидером Владимиром Зеленским и главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным, в рамках которого они открыто критикуют друг друга в СМИ.

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«!» — отреагировал Маск.

Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква раскритиковал главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного, который заявил о тупике в конфликте с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаИлон Маск

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