Подоляк назвал заявления МАГАТЭ по ситуации вокруг ЗАЭС голословными

Он отметил, что все заявленные утверждения не были реализованы «в каком-то конкретном логическом плане». Это подчеркивает, по мнению Подоляка, недееспособность подобных международных институций.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что знает, как обеспечить безопасность Запорожской АЭС. Он также отметил, что смог оценить ущерб, причиненный объекту обстрелами 20 ноября, сообщает НСН.

