Подоляк назвал заявления МАГАТЭ по ситуации вокруг ЗАЭС голословными
За полгода ситуация вокруг Запорожской АЭС не сдвинулась с мертвой точки, после «голословных заявлений» МАГАТЭ нет конкретных результатов, на которые рассчитывает Киев. Такое заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, слова которого приводит «24 канал».
Он отметил, что все заявленные утверждения не были реализованы «в каком-то конкретном логическом плане». Это подчеркивает, по мнению Подоляка, недееспособность подобных международных институций.
Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что знает, как обеспечить безопасность Запорожской АЭС. Он также отметил, что смог оценить ущерб, причиненный объекту обстрелами 20 ноября, сообщает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 065 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 974 / сут.
- В Сети вышел голливудский фильм с Ефремовым о «Тетрисе»
- Минобороны РФ: ВСУ потеряли 260 солдат и наёмников на Донецком направлении
- Пробка на трассе М-4 «Дон» уменьшилась до 20 километров
- Президент США Джо Байден потребовал освободить Гершковича
- Россия приостановила поставки молочки из Армении
- Румыния призвала своих партнеров поддержать безопасность Молдавии
- Подоляк назвал заявления МАГАТЭ по ситуации вокруг ЗАЭС голословными
- России прописали борьбу за традиционные ценности
- Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля
- СМИ сообщили о проверке Слепакова по статье о дискредитации российской армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru