Подоляк назвал заявления МАГАТЭ по ситуации вокруг ЗАЭС голословными

За полгода ситуация вокруг Запорожской АЭС не сдвинулась с мертвой точки, после «голословных заявлений» МАГАТЭ нет конкретных результатов, на которые рассчитывает Киев. Такое заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, слова которого приводит «24 канал».

Запорожская АЭС начала работать по российским стандартам

Он отметил, что все заявленные утверждения не были реализованы «в каком-то конкретном логическом плане». Это подчеркивает, по мнению Подоляка, недееспособность подобных международных институций.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что знает, как обеспечить безопасность Запорожской АЭС. Он также отметил, что смог оценить ущерб, причиненный объекту обстрелами 20 ноября, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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