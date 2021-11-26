Bloomberg: Подготовка России к «вторжению» на Украину затронула даже Камчатку

Готовясь к глобальной войне и к вторжению на Украину, Россия затронула даже Камчатку. Об этом американскому агентству Bloomberg заявил ряд аналитиков.

По их утверждениям, на полуострове якобы были сосредоточены военные силы. Собеседники издания предположили, что Россия не нападет на Украину раньше января из-за плохой погоды и необходимости пополнения в войсках.

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Ранее исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что «посягательство» на суверенитет Украины не останется без последствий.

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Фото: facebook.com/UkraineMFA
ТЕГИ:ВойнаКамчаткаРоссияУкраина
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