Bloomberg: Подготовка России к «вторжению» на Украину затронула даже Камчатку

Готовясь к глобальной войне и к вторжению на Украину, Россия затронула даже Камчатку. Об этом американскому агентству Bloomberg заявил ряд аналитиков.

По их утверждениям, на полуострове якобы были сосредоточены военные силы. Собеседники издания предположили, что Россия не нападет на Украину раньше января из-за плохой погоды и необходимости пополнения в войсках.