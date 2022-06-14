Российские военные уничтожили «Калибрами» арсенал боеприпасов ВСУ под Черниговом

«Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 11 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, восемь огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ», — добавил Конашенков.

Представитель Минобороны уточнил, что в числе целей — три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Бахмута и Переездного (ДНР) и Лисичанска (ЛНР), а также два склада боеприпасов в южной части Харькова и в районе Горского в ЛНР, отмечает телеканал «360».

Накануне ВС РФ в районе железнодорожной станции Удачное уничтожили большое количество иностранного вооружения и техники для ВСУ, напоминает «Свободная пресса».

