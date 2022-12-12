От Бучи до Берислава: СМИ обвинили Киев в новой провокации с «расстрелом»
Вслед за «людьми на столбах» в Херсоне и расстрелом российских пленных в Макеевке, Украина совершила еще одно массовое убийство, утверждают журналисты.
Новая неделя началась с сообщений российских государственных СМИ о подготовке Киевом новой провокации и массовом убийстве мирных жителей.
По данным информагентства РИА Новости, украинские спецслужбы расстреляли 20 человек в городе Берислав в правобережной части Херсонской области.
Официально эта информация не подтверждена, однако после ухода российских войск из Херсона весь мир видел снимки «коллаборационистов», привязанных к столбам.
ХЕРСОНСКИЕ ЖЕРТВЫ
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что Украина проводит массовые расстрелы своих же граждан.
«По поводу покидания позиций на Украине, вы знаете, там расстреливают на месте. Причем проводят даже массовые расстрелы, прямо публичные перед строем. Или без такового. Но это всем хорошо известно, это никакой не секрет», - сказал он на встрече с членами СПЧ.
По данным источника РИА Новости, сейчас речь идет не о военных, а о мирных жителях, расстрелянных в Бериславе по обвинению в «связях с Москвой».
«На территории Бериславского машиностроительного завода сотрудниками СБУ были расстреляны 20 человек из числа сотрудничавших с Россией летом-осенью этого года мирных граждан и бывших работников правоохранительных органов Берислава из числа местного населения», — сообщил собеседник агентства.
По его данным, сейчас Украина готовит «постановочную съемку извлечения тел», чтобы представить их «жертвами российских репрессий».
Со своей стороны, член Общественной палаты РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич подтвердил информацию об убийстве 20 человек
«К сожалению, подтверждается информация о расстреле украинскими карателями в Бериславском районе не менее 20 человек. Есть информация, что среди расстрелянных есть члены участковых избирательных комиссий, работавших на референдуме, которые по каким-то причинам не захотели уезжать», - сказал Малькевич ТАСС.
По его мнению, эта казнь является «местью за их гражданскую позицию».
В середине ноября российская армия перегруппировалась из Херсона на левобережную часть Днепра. Буквально через несколько дней в американских и британских СМИ появились фото людей, привязанных к столбам в Херсоне после прихода туда украинских военных.
Британская Daily Mail назвала их «коллаборационистами», которые были задержаны и ждали своей участи, а агентство Associated Press сообщило, что украинские силовики после возвращения в Херсон начали искать «коллаборационистов с российскими силами».
ОТ БУЧИ ДО МАКЕЕВКИ
18 ноября в интернете появилось резонансное видео с расстрелом пленных российских солдат в городе Макеевка на Донбассе. В Минобороны РФ сообщили тогда, что украинские военные убили десять человек.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил убийство лежавших на земле пленных с действиями фашистов, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал убийц солдат «приспешниками сатаны», а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал им «чистую кару», вспомнив о ветхозаветных принципах.
Правда, мировое сообщество не спешит осуждать действия украинцев в Херсоне и Макеевке. Боле того, 30 ноября в МИД Франции сообщили о начале работы по созданию трибунала для расследования действий России на Украине.
В МИД РФ в ответ заявили о замалчивании Парижем многочисленных военных преступлений Киева.
«Не перестаем удивляться цинизму французских властей. Подчеркивая, что "приоритетом" для них является "борьба с безнаказанностью" на Украине, в МИД Франции отказываются видеть многочисленные задокументированные военные преступления ВСУ и сознательно замалчивают их», - отмечалось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
История с украинскими фейковыми новостями о расстрелах началась еще в апреле, когда Киев распространил кадры с убитыми людьми в городе Буча. В Минобороны РФ тогда отвергли обвинения в убийстве мирных жителей, указав, что российские военные покинули Бучу еще 30 марта, за несколько дней до того, как появились «свидетельства преступлений». Там назвали фото и видео из Бучи постановкой киевского режима для западных СМИ.
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