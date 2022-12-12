ХЕРСОНСКИЕ ЖЕРТВЫ

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что Украина проводит массовые расстрелы своих же граждан.

«По поводу покидания позиций на Украине, вы знаете, там расстреливают на месте. Причем проводят даже массовые расстрелы, прямо публичные перед строем. Или без такового. Но это всем хорошо известно, это никакой не секрет», - сказал он на встрече с членами СПЧ.

По данным источника РИА Новости, сейчас речь идет не о военных, а о мирных жителях, расстрелянных в Бериславе по обвинению в «связях с Москвой».

«На территории Бериславского машиностроительного завода сотрудниками СБУ были расстреляны 20 человек из числа сотрудничавших с Россией летом-осенью этого года мирных граждан и бывших работников правоохранительных органов Берислава из числа местного населения», — сообщил собеседник агентства.

По его данным, сейчас Украина готовит «постановочную съемку извлечения тел», чтобы представить их «жертвами российских репрессий».

Со своей стороны, член Общественной палаты РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич подтвердил информацию об убийстве 20 человек

«К сожалению, подтверждается информация о расстреле украинскими карателями в Бериславском районе не менее 20 человек. Есть информация, что среди расстрелянных есть члены участковых избирательных комиссий, работавших на референдуме, которые по каким-то причинам не захотели уезжать», - сказал Малькевич ТАСС.

По его мнению, эта казнь является «местью за их гражданскую позицию».

В середине ноября российская армия перегруппировалась из Херсона на левобережную часть Днепра. Буквально через несколько дней в американских и британских СМИ появились фото людей, привязанных к столбам в Херсоне после прихода туда украинских военных.

Британская Daily Mail назвала их «коллаборационистами», которые были задержаны и ждали своей участи, а агентство Associated Press сообщило, что украинские силовики после возвращения в Херсон начали искать «коллаборационистов с российскими силами».