Над Арсеном Аваковым нависла угроза отставки

Как сообщают украинские СМИ, документ был внесен фракцией «Голос» и подписан 55 депутатами.



Отметим, что сегодня Аваков выступал в украинском парламенте. Министр сделал ряд скандальных заявлений. В частности, он отказался извиняться за преступления своих подчиненных, а прошлогоднее изнасилование женщины в одном из полицейских участков объяснил нравами украинского общества.



Арсен Аваков возглавляет МВД Украины с февраля 2014 года. После ухода с поста президента Украины Петра Порошенко он сумел сохранить свое кресло, хотя в СМИ неоднократно курсировали слухи о его крайне неприязненных отношениях с новым президентом Владимиром Зеленским.

