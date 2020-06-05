Над Арсеном Аваковым нависла угроза отставки
В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления об увольнении главы МВД страны Арсена Авакова.
Как сообщают украинские СМИ, документ был внесен фракцией «Голос» и подписан 55 депутатами.
Отметим, что сегодня Аваков выступал в украинском парламенте. Министр сделал ряд скандальных заявлений. В частности, он отказался извиняться за преступления своих подчиненных, а прошлогоднее изнасилование женщины в одном из полицейских участков объяснил нравами украинского общества.
Арсен Аваков возглавляет МВД Украины с февраля 2014 года. После ухода с поста президента Украины Петра Порошенко он сумел сохранить свое кресло, хотя в СМИ неоднократно курсировали слухи о его крайне неприязненных отношениях с новым президентом Владимиром Зеленским.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru