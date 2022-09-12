Глава МАГАТЭ обсуждает с РФ и Украиной создание охранной зоны вокруг ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии стремится добиться прекращения обстрелов Запорожской Атомной электростанции со стороны России и Украины. С таким заявлением выступил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в рамках очередной сессии Совета управляющих организации в Вене.
По словам Гросси, в результате соглашения между Москвой и Киевом необходимо создать защитную зону вокруг ЗАЭС. При этом, Гросси выразил сомнение в возможности более всеобъемлющего соглашения на сегодня из-за «политических конфигураций».
Как подчеркнул глава МАГАТЭ, контролировать факты обстрелов стало легче после того, как на станции остались наблюдатели организации. Гросси уточнил, что уже проводит консультации о создании зоны безопасности вокруг АЭС с Москвой и Киевом.
В минувшее воскресенье советник руководителя «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что последний работавший энергоблок Запорожской АЭС остановлен из-за непрекращающихся обстрелов, начался процесс его охлаждения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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