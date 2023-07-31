На Украине заявили, что в Саудовской Аравии обсудят «формулу мира»
31 июля 202300:19
В Саудовской Аравии состоится встреча по «формуле мира», сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака.
По его словам, план обсуждают представители более 50 стран. Встреча состоится в начале августа. «Мирный план» Владимира Зеленского содержит 10 пунктов, а его реализация должна включить в себя три этапа.
Переговоры будут проходить без участия России.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к мирным переговорам с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru