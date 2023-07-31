На Украине заявили, что в Саудовской Аравии обсудят «формулу мира»

В Саудовской Аравии состоится встреча по «формуле мира», сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

СМИ: Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по Украине

По его словам, план обсуждают представители более 50 стран. Встреча состоится в начале августа. «Мирный план» Владимира Зеленского содержит 10 пунктов, а его реализация должна включить в себя три этапа.

Переговоры будут проходить без участия России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к мирным переговорам с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/Jeddah
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСаудовская Аравия

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