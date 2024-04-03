На Украине заявили, что утеряно 80% генерирующих мощностей после ударов ВС РФ
3 апреля 202405:01
Атаки на теплоэлектростанции Украины привели к серьезным повреждениям, сообщает в Telegram энергохолдинг ДТЭК.
По его данным, утеряно 80% генерирующих мощностей. Пять из шести украинских ТЭС серьезно повреждены. В ДТЭК назвали ситуацию очень тяжелой.
Отмечается, что атаки были совершены с 22 по 29 марта.
Ранее стало известно, что армия России обладает достаточным количеством сил и средств, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru