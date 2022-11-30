Мировой рейтинг PornHub возглавила российская порноактриса
Российская порноактриса Ева Элфи стала лидером мирового рейтинга PornHub.
По данным портала, в настоящее время на канале уроженки Омска больше 500 млн просмотров и более 1,2 млн. подписчиков.
Отмечается, что в 2021 году Ева Элфи, получившая награду специфической премии XBIZ Europa Award в категории «Артистка года», заняла в рейтинге PornHub третье место.
Ранее Следственный комитет Петербурга завел уголовное дело на организаторов незаконной порностудии, были задержаны 73-летний пенсионер и 43-летняя безработная, сообщают «Невские новости».
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