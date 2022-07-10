На Украине возмутились решением Канады вернуть турбину для «Северного потока»
Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал решение Канады вернуть Германии турбину для трубопровода «Северный поток» плохим прецедентом для исключения из антироссийских санкций, сообщает Reuters.
«Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций», — написал Макогон в социальных сетях.
Он раскрыл логику руководства Канады в этом вопросе.
«Канада возвращает турбину, и ожидается, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», - сделал вывод украинский чиновник.
По его мнению, у «Газпрома» есть возможности «значительно» увеличить объемы транзита газа «даже без этой турбины» - через Польшу и Украину.
Ранее в Канаде было принято решение вернуть турбину Siemens, предназначенную для обслуживания газопровода «Северный поток», Германии, передает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.
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