На Украине опасаются увеличения числа граждан, поддерживающих переговоры с Россией

«Это очень опасная тенденция, когда люди даже с Западной Украины начинают о таких вещах говорить», — заявил он. Данилова упомянул выступление политика из Львовской области, который заявил о необходимости сесть за стол переговоров с Москвой. Его имени секретарь не назвал.

Также Данилова признал, что солдаты ВСУ умирают за интересы НАТО.

