На Украине опасаются увеличения числа граждан, поддерживающих переговоры с Россией

Рост числа украинских граждан, которые выступают за проведение мирных переговоров с Россией, является «опасной тенденцией», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

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«Это очень опасная тенденция, когда люди даже с Западной Украины начинают о таких вещах говорить», — заявил он. Данилова упомянул выступление политика из Львовской области, который заявил о необходимости сесть за стол переговоров с Москвой. Его имени секретарь не назвал.

Также Данилова признал, что солдаты ВСУ умирают за интересы НАТО.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияПереговорыУкраина
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