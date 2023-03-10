На Украине опасаются увеличения числа граждан, поддерживающих переговоры с Россией
Рост числа украинских граждан, которые выступают за проведение мирных переговоров с Россией, является «опасной тенденцией», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.
«Это очень опасная тенденция, когда люди даже с Западной Украины начинают о таких вещах говорить», — заявил он. Данилова упомянул выступление политика из Львовской области, который заявил о необходимости сесть за стол переговоров с Москвой. Его имени секретарь не назвал.
Также Данилова признал, что солдаты ВСУ умирают за интересы НАТО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru