Миссия ООН признала 25 случаев расправы над российскими пленными на Украине

По её словам, эти «произвольные казни» часто совершались сразу после взятия в плен.

«Мы глубоко обеспокоены случаями произвольной казни военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, со стороны ВСУ», — подчеркнула Богнер, добавив, что ей неизвестны факты уголовного преследования виновных со стороны украинских властей.

Также она выразила «глубокую озабоченности» из-за якобы расстрела 15 украинских военнопленных.

Ранее уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что руководство Украины отказалось обменивать на россиян 70 своих военнопленных, находящихся в России, сообщает НСН.