Миссия ООН признала 25 случаев расправы над российскими пленными на Украине

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что были задокументированы до 25 случаев расправы украинскими солдатами над российскими военнопленными, сообщает Agence France-Presse.

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По её словам, эти «произвольные казни» часто совершались сразу после взятия в плен.

«Мы глубоко обеспокоены случаями произвольной казни военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, со стороны ВСУ», — подчеркнула Богнер, добавив, что ей неизвестны факты уголовного преследования виновных со стороны украинских властей.

Также она выразила «глубокую озабоченности» из-за якобы расстрела 15 украинских военнопленных.

Ранее уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что руководство Украины отказалось обменивать на россиян 70 своих военнопленных, находящихся в России, сообщает НСН.

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ФОТО: кадр из видео
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