Много хочет: Пентагон отказал Зеленскому в приоритете по ATACMS

Глава Пентагона Ллойд Остин отказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке тактических ракетных комплексов ATACMS, сообщает The Wall Street Journal.

США обсуждают возможность поставок Украине ракет ATACMS

Министр обороны США заявил главе государства, что тот просит слишком много. Остин объяснил отказ в поставках ракетных комплексов в обход других стран желанием не нарушать давние соглашения с остальными заказчиками, так как разрыв договоренностей с другими клиентами обернулся бы для США большой проблемой.

Кроме того, Пентагон имеет ограниченное количество боеприпасов, которое он может предоставить Киеву для истребителей F-16.

Ранее стало известно, что администрация президента США приняла решение отменить запрет на отправку подрядчиков для ремонта и обслуживания вооружений, поставляемых Пентагоном на Украину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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