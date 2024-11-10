Много хочет: Пентагон отказал Зеленскому в приоритете по ATACMS

Министр обороны США заявил главе государства, что тот просит слишком много. Остин объяснил отказ в поставках ракетных комплексов в обход других стран желанием не нарушать давние соглашения с остальными заказчиками, так как разрыв договоренностей с другими клиентами обернулся бы для США большой проблемой.

Кроме того, Пентагон имеет ограниченное количество боеприпасов, которое он может предоставить Киеву для истребителей F-16.

Ранее стало известно, что администрация президента США приняла решение отменить запрет на отправку подрядчиков для ремонта и обслуживания вооружений, поставляемых Пентагоном на Украину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

