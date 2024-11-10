Много хочет: Пентагон отказал Зеленскому в приоритете по ATACMS
Глава Пентагона Ллойд Остин отказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке тактических ракетных комплексов ATACMS, сообщает The Wall Street Journal.
Министр обороны США заявил главе государства, что тот просит слишком много. Остин объяснил отказ в поставках ракетных комплексов в обход других стран желанием не нарушать давние соглашения с остальными заказчиками, так как разрыв договоренностей с другими клиентами обернулся бы для США большой проблемой.
Кроме того, Пентагон имеет ограниченное количество боеприпасов, которое он может предоставить Киеву для истребителей F-16.
Ранее стало известно, что администрация президента США приняла решение отменить запрет на отправку подрядчиков для ремонта и обслуживания вооружений, поставляемых Пентагоном на Украину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru