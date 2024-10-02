США обсуждают возможность поставок Украине ракет ATACMS
Вопрос о поставках дальнобойных ракет ATACMS Украине находится в стадии активного обсуждения. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.
При этом он отметил, что не может предоставить конкретную информацию по этому вопросу в настоящее время. Кэмпбелл также подчеркнул, что в конечном итоге урегулирование конфликта в Украине должно произойти за столом переговоров.
Он выразил надежду на то, что в будущем удастся достичь ситуации, при которой дипломатическое взаимодействие станет возможным для решения данного вопроса.
ATACMS (Army Tactical Missile System) — тактический ракетный комплекс, разработанный компанией Lockheed Martin. Это управляемые ракеты класса «земля — земля» с дальностью до 300 км, запускаемые с установок HIMARS и M270 MLRS, которые уже поставляются Украине. США впервые официально объявили о передаче ATACMS Киеву в октябре 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru