США обсуждают возможность поставок Украине ракет ATACMS

Вопрос о поставках дальнобойных ракет ATACMS Украине находится в стадии активного обсуждения. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

При этом он отметил, что не может предоставить конкретную информацию по этому вопросу в настоящее время. Кэмпбелл также подчеркнул, что в конечном итоге урегулирование конфликта в Украине должно произойти за столом переговоров.

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Он выразил надежду на то, что в будущем удастся достичь ситуации, при которой дипломатическое взаимодействие станет возможным для решения данного вопроса.

ATACMS (Army Tactical Missile System) — тактический ракетный комплекс, разработанный компанией Lockheed Martin. Это управляемые ракеты класса «земля — земля» с дальностью до 300 км, запускаемые с установок HIMARS и M270 MLRS, которые уже поставляются Украине. США впервые официально объявили о передаче ATACMS Киеву в октябре 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

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