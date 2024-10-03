Минобороны: ВСУ с начала боев в Курской области потеряли 19 850 военных
За время боевых действий на Курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 19 850 военнослужащих, а также 135 танков, 66 боевых машин пехоты и 864 боевые бронированные машины. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно данным, за все время боев в Курской области украинская армия также потеряла, в частности, 577 автомобилей, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, 40 станций РЭБ и 162 артиллерийских орудия.
Отмечается, что за сутки потери украинской армии составили свыше 300 военнослужащих, шесть артиллерийских орудий, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.
Ранее российские средства ПВО за полчаса уничтожили два украинских беспилотника в Курской области, передает «Радиоточка НСН».
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