Согласно данным, за все время боев в Курской области украинская армия также потеряла, в частности, 577 автомобилей, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, 40 станций РЭБ и 162 артиллерийских орудия.

Отмечается, что за сутки потери украинской армии составили свыше 300 военнослужащих, шесть артиллерийских орудий, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.

Ранее российские средства ПВО за полчаса уничтожили два украинских беспилотника в Курской области, передает «Радиоточка НСН».

