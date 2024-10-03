Смирнов: ПВО отработала по целям над Курской областью

Воздушные цели сбили над Курской областью. Об этом написал глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

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Губернатор обратил внимание на сообщения о «громких звуках» в Курске.

«Это отработала система ПВО по целям над Курской областью. Последствия на земле уточняются», — подчеркнул Смирнов.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над Курской областью перехватили 14 украинских беспилотников, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОКурская Область

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