Минобороны: ВС РФ освободили Табаевку в Харьковской области

Российские силы освободили Табаевку в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФВСУУкраина

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