Собянин: Беспилотники атаковали Москву

Сегодня около 4 часов утра зафиксированы удары беспилотных летательных аппаратов по двум нежилым зданиям в Москве, сообщил в Telegram мэр Сергей Собянин.

СМИ: в Новой Москве упали два беспилотника

По его словам, серьёзных разрушений нет. В результате атаки никто не пострадал.

Все оперативные службы работают на месте.

Ранее на Комсомольском проспекте нашли обломки беспилотника.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БеспилотникиСергей СобянинМосква

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