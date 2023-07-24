Собянин: Беспилотники атаковали Москву
24 июля 202305:01
Сегодня около 4 часов утра зафиксированы удары беспилотных летательных аппаратов по двум нежилым зданиям в Москве, сообщил в Telegram мэр Сергей Собянин.
По его словам, серьёзных разрушений нет. В результате атаки никто не пострадал.
Все оперативные службы работают на месте.
Ранее на Комсомольском проспекте нашли обломки беспилотника.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Манижа родила первенца
- Минобороны России: пресечена попытка Украины осуществить атаку беспилотниками на Москву
- Собянин: Беспилотники атаковали Москву
- Комсомольский проспект в Москве перекрыт после обнаружения осколков беспилотника
- В Нижегородской области два человека утонули после опрокидывания лодки
- Путин написал статью о видении развития отношений с Африкой
- В Минобороны Украина спрогнозировали, что страну примут в НАТО в 2024 году
- «Зенит» продаст Малкома «Аль-Хиляль» за 60 млн евро
- Самолеты российских спасателей задействовали для тушения пожаров в Турции
- СМИ: за каждый продвинутый километр ВСУ теряют половину подразделения
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru