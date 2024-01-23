В США заявили, что украинский вопрос ушел на второй план

Украинский вопрос в Соединенных Штатах отошел на второй план, сообщил РИА Новости экс-помощник главы Минфина в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

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По его словам, многие сыты по горло бесчисленными тратами Белого дома на нужды Киева. Как отметил политик, молодежь в рядах демократической партии испытывает «отвращение» от поддержки Джо Байденом Израиля.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил помощь США Украине с выгодным бизнес-проектом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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