Минобороны РФ сообщило о взятии ряда населенных пунктов на Украине

По его словам, силы ДНР сузили кольцо окружения Мариуполя, а также взяли под контроль населенные пункты Виноградное, Сартана и Водяное. Также от националистических батальонов был освобожден город Балаклея.

Конашенков также отметил, что группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман – Приволье - северная окраина Северодонецка. По его словам, продвижение составило 4 километра.