Минобороны РФ сообщило о взятии ряда населенных пунктов на Украине

Вооруженные силы России взяли под контроль Чистополье, Новополтавку и Жовтневое на Украине. Об этом сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его словам, силы ДНР сузили кольцо окружения Мариуполя, а также взяли под контроль населенные пункты Виноградное, Сартана и Водяное. Также от националистических батальонов был освобожден город Балаклея.

Конашенков также отметил, что группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман – Приволье - северная окраина Северодонецка. По его словам, продвижение составило 4 километра.

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«В Бородянке, где подразделения украинских националистов размещены вместе с техникой в жилых кварталах, мирные жители могут безопасно покинуть населенный пункт через специально выделенный коридор в направлении Берестянки», - сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что армией России принимаются меры по обеспечению безопасности мирных жителей Украины. Конашенков также отметил, что ВС РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

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ФОТО: РИА Новости
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