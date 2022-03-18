Минобороны: Ракетные установки в Запорожье уничтожены «Искандерами»
Вооруженные силы РФ ракетами «Искандер» разгромили украинские пусковые ракетные установки. Об этом доложил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Он сообщил, что минувшей ночью с окраины Запорожья, находящегося под контролем Киева, по жилым кварталам Мелитополя были нанесены удары ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями. Российские средства ПВО отразили атаку.
После российские военные вычислили координаты пуска баллистических ракет. В результате украинские пусковые установки были уничтожены двумя ракетами «Искандер».
Ранее сегодня Минобороны РФ выложило кадры боевой работы экипажей ударной группы вертолетов Ка-52 при высадке тактического десанта на один из украинских военных аэродромов.
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