Минобороны: Ракетные установки в Запорожье уничтожены «Искандерами»

Вооруженные силы РФ ракетами «Искандер» разгромили украинские пусковые ракетные установки. Об этом доложил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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Он сообщил, что минувшей ночью с окраины Запорожья, находящегося под контролем Киева, по жилым кварталам Мелитополя были нанесены удары ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями. Российские средства ПВО отразили атаку.

После российские военные вычислили координаты пуска баллистических ракет. В результате украинские пусковые установки были уничтожены двумя ракетами «Искандер».

Ранее сегодня Минобороны РФ выложило кадры боевой работы экипажей ударной группы вертолетов Ка-52 при высадке тактического десанта на один из украинских военных аэродромов.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:УкраинаРакетыИскандер
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