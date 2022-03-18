Минобороны: Ракетные установки в Запорожье уничтожены «Искандерами»

Он сообщил, что минувшей ночью с окраины Запорожья, находящегося под контролем Киева, по жилым кварталам Мелитополя были нанесены удары ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями. Российские средства ПВО отразили атаку.

После российские военные вычислили координаты пуска баллистических ракет. В результате украинские пусковые установки были уничтожены двумя ракетами «Искандер».

Ранее сегодня Минобороны РФ выложило кадры боевой работы экипажей ударной группы вертолетов Ка-52 при высадке тактического десанта на один из украинских военных аэродромов.



