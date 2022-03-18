Минобороны РФ показало кадры работы вертолетов Ка-52

Минобороны РФ выложило кадры боевой работы экипажей ударной группы вертолетов Ка-52 при высадке тактического десанта на один из украинских военных аэродромов.

В ведомстве уточнили, что вертолеты Ка-52 и Ми-24 уничтожили украинские зенитно-ракетные установки и бронированную технику по периметру аэродрома. Российские летчики целиком уничтожили ПВО аэродрома.

Также военное ведомство сообщило, что командир ведущего вертолета Ка-52 прикрыл группу вертолетов Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя. Экипаж совершил вынужденную посадку из-за полученных повреждений, он занял круговую оборону, которую пришлось удерживать до прибытия второй ударной группы вертолетов. Военные не пострадали и были эвакуированы. Десантирование подразделений ВДВ также было проведено без потерь.


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