Минобороны РФ показало кадры работы вертолетов Ка-52

Также военное ведомство сообщило, что командир ведущего вертолета Ка-52 прикрыл группу вертолетов Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя. Экипаж совершил вынужденную посадку из-за полученных повреждений, он занял круговую оборону, которую пришлось удерживать до прибытия второй ударной группы вертолетов. Военные не пострадали и были эвакуированы. Десантирование подразделений ВДВ также было проведено без потерь.



