В Воронеже и пригороде подавлены не менее пяти беспилотников
В Воронеже и пригороде подавлены не менее пяти беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По его словам, несколько дронов упали на территорию жилых домов Левобережного района города, из-за чего были повреждены окна в нескольких квартирах.
По предварительной информации, в результате украинской атаки никто не пострадал.
В Минобороны РФ уточнили, что над Воронежской областью было уничтожено пять беспилотников.
Ранее мирный житель погиб при минометном обстреле ВСУ брянского села Кирилловка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru