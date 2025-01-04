В Воронеже и пригороде подавлены не менее пяти беспилотников

По его словам, несколько дронов упали на территорию жилых домов Левобережного района города, из-за чего были повреждены окна в нескольких квартирах.

По предварительной информации, в результате украинской атаки никто не пострадал.

В Минобороны РФ уточнили, что над Воронежской областью было уничтожено пять беспилотников.

Ранее мирный житель погиб при минометном обстреле ВСУ брянского села Кирилловка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

