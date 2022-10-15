Генерал Бужинский допустил, что спецоперация на Украине продлится еще полгода

Российская специальная военная операция на Украине продлится по меньшей мере еще полгода, считает экс-заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

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По словам эксперта, длительность спецоперации будет зависеть от конечной цели, при этом есть несколько вариантов дальнейшего развития событий.

«Первый: дойти на юге до Одессы, соединиться с Приднестровьем, на севере взять Харьков, возможно, Днепр, полностью взять под контроль Донбасс», — отметил Бужинский.

Достижение этих целей потребует значительных усилий. Также отставной генерал допустил, что российские войска могут дойти до левого берега Днепра или же продвинуться до западных границ Украины.

«От того, какая будет выбрана цель, и будут зависеть ход и длительность операции», — добавил эксперт.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспертыСпецоперацияУкраина
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