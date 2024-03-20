Рогов сообщил о вытеснении ВСУ из центра Работино

Подразделения Вооруженных сил РФ вытеснили украинские войска из центральной части села Работино в Запорожской области, пишет РИА Новости со ссылкой на главу общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Рогов: ВС РФ закрепились в центре села Работино

«Наши войска вытеснили противника из центральной части села и продвинулись на север от центра», - рассказал он.

Рогов отметил, что украинские войска на этом участке фронта проигрывают в контрбатарейной борьбе. Противник пытается компенсировать нехватку снарядов применением беспилотников, заявил общественник.

Минобороны 29 февраля сообщило о закреплении подразделений ВС РФ на опорных пунктах в Работино. Ранее стало известно о продвижении российских сил в юго-западной части населенного пункта, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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