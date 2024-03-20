Рогов сообщил о вытеснении ВСУ из центра Работино
Подразделения Вооруженных сил РФ вытеснили украинские войска из центральной части села Работино в Запорожской области, пишет РИА Новости со ссылкой на главу общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
«Наши войска вытеснили противника из центральной части села и продвинулись на север от центра», - рассказал он.
Рогов отметил, что украинские войска на этом участке фронта проигрывают в контрбатарейной борьбе. Противник пытается компенсировать нехватку снарядов применением беспилотников, заявил общественник.
Минобороны 29 февраля сообщило о закреплении подразделений ВС РФ на опорных пунктах в Работино. Ранее стало известно о продвижении российских сил в юго-западной части населенного пункта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режиссера Римаса Туминаса похоронили в Вильнюсе
- Dr. Dre заявил, что новый альбом Эминема выйдет в 2024 году
- МИД Молдавии обязал российского дипломата покинуть страну
- В Нижегородской области двое подростков попали в больницу после падения наледи
- Осужденный по делу о фейках о российской армии впервые лишился гражданства
- Рогов сообщил о вытеснении ВСУ из центра Работино
- Продюсер Рудченко назвал Киркорова возможным преемником Леонтьева
- Фигурист Плющенко рассказал, почему нельзя бойкотировать Олимпиаду
- Девятимиллионного посетителя выставки «Россия» наградили путёвкой на Байкал
- ДДТ выступит в Турции и Дубае на майские праздники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru