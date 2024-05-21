Германия не намерена сбивать ракеты России над Украиной

По его словам, подобные действия можно было бы трактовать, как прямое участие в конфликте, однако Германия и прочие союзники Киева не заинтересованы в этом.

Как заметил Писториус в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом, в ФРГ полагают, что обсуждение этого вопроса не исключено в будущем.

Ранее главы Минобороны США Ллойд Остин заявил, что военные Украины не должны использовать полученное от Вашингтона оружие за пределами границ своей страны, передает «Радиоточке НСН».

