Макрон пообещал Зеленскому помощь в связи с ситуацией на Каховской ГЭС
8 июня 202301:40
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил в Twitter, что главе Украины Владимиру Зеленскому будет оказана помощь в связи с катастрофой на Каховской ГЭС.
«Мы направим в ближайшие часы помощь, чтобы удовлетворить текущие потребности», — сообщил глава государства.
Как отметил Макрон, его страна «осуждает атаку», подвергающую опасности население.
Ранее Зеленский заявил, что у Киева нет доказательств причастности Москвы к атаке на Каховскую ГЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru