Макрон пообещал Зеленскому помощь в связи с ситуацией на Каховской ГЭС

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил в Twitter, что главе Украины Владимиру Зеленскому будет оказана помощь в связи с катастрофой на Каховской ГЭС.

Зеленский возмутился реакцией ООН на разрушение Каховской ГЭС

«Мы направим в ближайшие часы помощь, чтобы удовлетворить текущие потребности», — сообщил глава государства.

Как отметил Макрон, его страна «осуждает атаку», подвергающую опасности население.

Ранее Зеленский заявил, что у Киева нет доказательств причастности Москвы к атаке на Каховскую ГЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:ГЭСУкраинаВладимир ЗеленскийФранцияЭммануэль Макрон

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