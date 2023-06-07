Зеленский признал отсутствие доказательств вины РФ в ЧП на Каховской ГЭС

«Какие доказательства мы можем иметь? Когда мы будем на месте, то соберем доказательства», - сказал украинский лидер.

Зеленский обвинил в ЧП Россию и «людей, которые сейчас контролируют регион». Он предложил привлечь к расследованию международных экспертов.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов Херсонской области.

В администрации региона сообщили, что скорость течения Днепра выросла в 10 раз, передает «Радиоточка НСН».

