Зеленский признал отсутствие доказательств вины РФ в ЧП на Каховской ГЭС
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild заявил, что у Киева нет доказательств причастности России к разрушению Каховской гидроэлектростанции.
«Какие доказательства мы можем иметь? Когда мы будем на месте, то соберем доказательства», - сказал украинский лидер.
Зеленский обвинил в ЧП Россию и «людей, которые сейчас контролируют регион». Он предложил привлечь к расследованию международных экспертов.
Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов Херсонской области.
В администрации региона сообщили, что скорость течения Днепра выросла в 10 раз, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru