Макрон допустил переговоры с Россией после контрнаступления ВСУ

При этом он добавил, что европейские страны будут помогать Киеву «столько, сколько потребуется». Чем более успешным будет контрнаступление Украины, тем выгоднее будет украинская позиция за столом переговоров, добавил политик.

По его мнению, контрнаступление Украины будет длиться до нескольких месяцев.

Ранее газета New York Times сообщила о тяжелых потерях украинской армии при контрнаступлении.