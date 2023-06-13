В администрации США отказались давать оценку контрнаступлению Киева
Американские власти не отрицают, что Украина начала контрнаступление, но давать оценку этому событию не будут, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
«Очевидно, что бои в ходе наступательных операций происходят, тут никаких сомнений нет. Но оценивать их — дело президента Зеленского, а не наше», — заявил он.
Также указывается, что о потерях и приобретениях общественность также должны оповещать спикеры украинских Вооруженных сил, а не Белый дом.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что контрнаступление украинской армии может продолжаться несколько месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru