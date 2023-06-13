СМИ заявили о тяжелых потерях ВСУ при контрнаступлении

Украинская армия, вероятно, несет тяжелые потери во время попыток контрнаступления. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на данные военных аналитиков.

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«Украина не раскрывает потери, но атаки против российских окопов, укрытий, минных заграждений и огневых позиций, скорее всего, приводят к тяжелым потерям», — отмечается в материале.

Кроме того, газета напоминает о некоторых «подтвержденных потерях» среди военных и передового оружия, предоставленного Киеву партнерами.

По данным New York Times, украинским войскам не удалось добиться серьезных прорывов.

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ФОТО: РИА Новости
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