СМИ заявили о тяжелых потерях ВСУ при контрнаступлении
Украинская армия, вероятно, несет тяжелые потери во время попыток контрнаступления. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на данные военных аналитиков.
«Украина не раскрывает потери, но атаки против российских окопов, укрытий, минных заграждений и огневых позиций, скорее всего, приводят к тяжелым потерям», — отмечается в материале.
Кроме того, газета напоминает о некоторых «подтвержденных потерях» среди военных и передового оружия, предоставленного Киеву партнерами.
По данным New York Times, украинским войскам не удалось добиться серьезных прорывов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru