«Лично уничтожил БМП»: Пригожин раскрыл обстоятельства гибели депутата Хакасии

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что погибший депутат Верховного совета республики Дмитрий Иванов был в рядах группы. Пресс-служба приводит рапорт командира отряда о деталях боя.

Сообщается, что резервная группа под командованием Иванова выдвинулась прикрыть прорыв ВСУ, чтобы остановить движение украинских сил по флангу.

«От близкого разрыва осколочного выстрела, выпущенного из украинской БМП, Иванов Д.А. был контужен, но продолжал управлять боем. В критический момент боя он лично прицельным выстрелом из РПГ уничтожил БМП противника», - говорится в сообщении.