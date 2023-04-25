Пригожин опроверг принадлежность к ближнему кругу Путина

Пригожин добавил, что не имеет никакого отношения к Кремлю, и заявил, что разговоры о его знакомстве с Путиным слишком преувеличены. Предприниматель подчеркнул, что общался с президентом, но их взаимоотношения нельзя назвать близкими.

Ранее Пригожин назвал фейком информацию об объединении ЧВК «Вагнер» с российским Минобороны для убеждения Путина прекратить операции на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

