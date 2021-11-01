«Лепят замену»: Зеленский боится не «Ку-клукс-клана», а досрочной отставки
Дмитрия Разумкова решили использовать, как «консерву» для замены Зеленского, если народ выйдет на бунты, сказал НСН Александр Дудчак.
Президент Украины Владимир Зеленский может не продержаться на своем посту до конца срока, поэтому ему сейчас не до шествий радикалов по Киеву, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» украинский политолог Александр Дудчак.
Накануне в центре Киева люди в костюмах «Ку-клукс-клана» провели шествие, держа в руках плакаты с надписями: «Белое превосходство» и «Да, мы расисты».
«Зеленский много чего боится. Ему бы сейчас решить проблему, как вообще остаться до конца срока на своем месте, проблем слишком много. Уже заметно, как ему лепят замену. Он все пытается понравиться американской администрации, но плохо получается. У него хватает и проблем с населением из-за платежек на газ и ухудшения уровня жизни. Так что я не думаю, что какая-то группировка занимает его мысли. Это для него не в приоритете, не в списке основных проблем Зеленского», - сказал Дудчак.
По его мнению, заменой нынешнему президенту Украины может стать экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который, по сути, является «таким же Зеленским».
«Судя по тому, как изображают из Разумкова справедливого, самостоятельного и независимого, честного, опять начавшего говорить по-русски, похоже, его решили как консерву использовать, если народ все-таки выйдет на голодные бунты. Вполне могут заменить (нынешнего президента – прим. НСН) на такого же «Зеленского», в котором через год разочаруются. Чтобы эта музыка была вечной, будут менять одного на другого, «люди-функции» будут просто заменяться по мере необходимости», - прогнозирует политолог.
По его мнению, за шествием «Ку-клукс-клана» может стоять экс-глава МВД Арсен Аваков.
«Как это расценивать? На Украине сейчас возможно все, что не противоречит генеральной линии властей. Сейчас хватает и радикалов, и сумасшедших, и чего угодно. Это может быть выгодно тем, кто финансирует радикальные движения. Они пытаются под себя подмять различные группировки и использовать различные настроения в обществе, чтобы в случае необходимости можно было организовать и возглавить часть населения, готовую к действию. Судя по всему, идет попытка установить контроль над всеми, кто готов выступать с позиции силы. Я не удивился бы, если бы Аваков мог иметь к этому отношение. Это в его духе и стиле, хотя, может быть, он лично и не разделяет такие взгляды», - предположил Дудчак.
Он признал, что национализм сейчас в тренде на Украине, выразив при этом уверенность, что «не менее половины населения вменяемые, большинство нормальных».
В начале октября Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. После этого политик заявил, что убраны преграды, мешающие его президентским амбициям.
Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал мнение, что Разумкова уволили за попытку «отстаивать какую-то самостоятельность».
Сам Зеленский отмечал, что Разумков перестал быть членом команды и ведет свою личную политическую жизнь.
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