В Киеве связали отставку Разумкова с желанием Зеленского провести досрочные выборы
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил НСН, что, несмотря на нежелание Разумкова уходить из большой политики, ему не хватить амбиций на большой проект.
Верховная рада Украины отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова — за это проголосовали 284 депутата при необходимых 226 голосах. Известно, что отставку инициировали депутаты от пропрезидентской партии «Слуга народа». Сам Владимир Зеленский ранее отмечал, что Разумков перестал быть членом команды и ведет свою личную политическую жизнь.
Комментирую отставку спикера Верховной Рады, сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, чем, по его мнению, могло быть обусловлено это решение.
«Есть стремление сделать парламент филиалом администрации президента. Из-за этого Разумков, который пытался отстаивать какую-то самостоятельность парламента, уволили. Вот такая история», - заявил НСН Бойко.
В свою очередь, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что президента Украины разглядел в Дмитрии Разумкове потенциальную «большую помеху».
«Я думаю, что эта история связана с желанием президента провести досрочные парламентские выборы – до президентской кампании. Для него это крайне важно. Зеленский заявил, что претендует на второй срок, и важно, чтобы парламентские выборы состоялись досрочно, под его контролем. Иначе ему будет сложно переизбираться на второй срок. Разумков в этом вопросе, как мне кажется, был бы большой помехой» - заявил собеседник «Радиоточки НСН».
Также Килинкаров отметил, что Разумков, уходя из парламента, мог бы выйти чрез заднюю дверь, которая там есть.
«Но он всем своим видом показал, что не собирается уходить из большой политики и, по всей видимости, будет строить свой какой-то проект. В том, что у него что-то получится, я, исходя из его личных качеств, сомневаюсь. Нет у него ни харизмы, ни лидерских качеств. Быть вторым Зеленским – это одна история, а быть первым – совсем другая», - заключил экс-депутат Верховной рады.
Напомним, в 2019 году Разумков был одним из ближайших соратников Зеленского, а позже стал первым номером в списке «Слуги народа» на досрочных парламентских выборах. Однако в последние полгода депутаты от партии власти не раз заявляли, что он «ушел в свободное политическое плавание» и довольно часто действует вопреки воле президента Украины. Кроме того, он выступает категорически против второго срока Зеленского.
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