МИД Венгрии: Будапешт никогда не пошлет войска на Украину

Венгрия никогда не пошлет войска и оружие на Украину, у Будапешта твердая позиция. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях «Атомэкспо».

Орбан допустил, что Запад отправит войска на Украину через 2-3 месяца

Он отметил, что подобный вопрос является «красной линией» для Венгрии. Сийярто подчеркнул, что Венгрия никогда не поставляла вооружений Киеву.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что с большей долей вероятности свои войска на Украину могут отправить Франция, Великобритания и страны Прибалтики, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры