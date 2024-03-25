МИД Венгрии: Будапешт никогда не пошлет войска на Украину
25 марта 202415:44
Венгрия никогда не пошлет войска и оружие на Украину, у Будапешта твердая позиция. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях «Атомэкспо».
Он отметил, что подобный вопрос является «красной линией» для Венгрии. Сийярто подчеркнул, что Венгрия никогда не поставляла вооружений Киеву.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что с большей долей вероятности свои войска на Украину могут отправить Франция, Великобритания и страны Прибалтики, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru