Команде Зеленского не понравилась дата инаугурации президента Украины
Назначение Верховной радой Украины даты инаугурации избранного президента Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая, вместо предложенного им 19 мая создаст проблемы для киевлян и высокопоставленных зарубежных гостей. Такое мнение высказал советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.
По словам советника, часть парламентариев не согласилась с предложением Зеленского из чувства личного протеста в отношении президента и проголосовавших за него граждан Украины, сообщает ТАСС.
Разумков прогнозирует в день инаугурации для киевлян проблемы на дорогах, так как торжественное заседание назначено на утро первого рабочего дня недели. Советник Зеленского также считает, что и иностранным гостям было бы удобней найти в рабочем графике время для визита на Украину в выходной день, а не в понедельник, так что таким решение Рада наносит вред имиджу Украины.
Ранее НСН сообщила о том, что предприниматель Игорь Коломойский вернулся на Украину. Но сам олиграх сообщил, что пока не определился относительно своих дальнейших планов.
Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что Коломойскому еще предстоит найти свое место в новой политической и финансовой картине страны. Политолог напомнил, что выборы Зеленского финансировал не Коломойский, этим занимались совсем другие люди.
«До выборов Коломойский предложил Зеленскому только один тв-канал, и на сегодня «1+1» никакого интереса для президента не представляет. Другого ничего Коломойский Зеленскому предложить не может. Команду? Но почему команда Коломойского более выгодна Зеленскому, чем его собственная команда», - отметил Охрименко.
Добавим, также в команде Зеленского сообщили, что церемония вступления избранного главы государства в должность будет транслироваться в социальных сетях команды, отмечает «Свободная пресса». Инаугурация начнется в 10 утра по украинскому времени (совпадает с московским).
Ранее украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв рассказал в эфире НСН, почему Зеленскому так важно вступить в должность как можно скорее. Иного мнения придерживается глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко: в эфире НСН он объяснил, почему Зеленскому не важна дата инаугурации, и какую цель он преследует активно высказываясь на эту тему.
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