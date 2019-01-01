Украина

Команде Зеленского не понравилась дата инаугурации президента Украины

16 мая15:55

Назначение Верховной радой Украины даты инаугурации избранного президента Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая, вместо предложенного им 19 мая создаст проблемы для киевлян и высокопоставленных зарубежных гостей. Такое мнение высказал советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

По словам советника, часть парламентариев не согласилась с предложением Зеленского из чувства личного протеста в отношении президента и проголосовавших за него граждан Украины, сообщает ТАСС.

Разумков прогнозирует в день инаугурации для киевлян проблемы на дорогах, так как торжественное заседание назначено на утро первого рабочего дня недели. Советник Зеленского также считает, что и иностранным гостям было бы удобней найти в рабочем графике время для визита на Украину в выходной день, а не в понедельник, так что таким решение Рада наносит вред имиджу Украины.

Ранее НСН сообщила о том, что предприниматель Игорь Коломойский вернулся на Украину. Но сам олиграх сообщил, что пока не определился относительно своих дальнейших планов.

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что Коломойскому еще предстоит найти свое место в новой политической и финансовой картине страны. Политолог напомнил, что выборы Зеленского финансировал не Коломойский, этим занимались совсем другие люди.

«До выборов Коломойский предложил Зеленскому только один тв-канал, и на сегодня «1+1» никакого интереса для президента не представляет. Другого ничего Коломойский Зеленскому предложить не может. Команду? Но почему команда Коломойского более выгодна Зеленскому, чем его собственная команда», - отметил Охрименко.

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Добавим, также в команде Зеленского сообщили, что церемония вступления избранного главы государства в должность будет транслироваться в социальных сетях команды, отмечает «Свободная пресса». Инаугурация начнется в 10 утра по украинскому времени (совпадает с московским).

Ранее украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв рассказал в эфире НСН, почему Зеленскому так важно вступить в должность как можно скорее. Иного мнения придерживается глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко: в эфире НСН он объяснил, почему Зеленскому не важна дата инаугурации, и какую цель он преследует активно высказываясь на эту тему.


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