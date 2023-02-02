Боррель: ЕС подготовит украинские экипажи танков Leopard 2 в Польше и ФРГ

Европейский Союз для Киева обучит украинских военнослужащих управлять танками Leopard 2 в рамках европейской тренировочной миссии. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в статье для издания Рroject syndicate.

По его словам, обучение танковых экипажей пройдет на территории Польши и Германии.