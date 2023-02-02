Боррель: ЕС подготовит украинские экипажи танков Leopard 2 в Польше и ФРГ

Европейский Союз для Киева обучит украинских военнослужащих управлять танками Leopard 2 в рамках европейской тренировочной миссии. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в статье для издания Рroject syndicate.

По его словам, обучение танковых экипажей пройдет на территории Польши и Германии.

Боррель объяснил задержку в поставках танков Украине

«Всего в рамках миссии планируется переподготовить к апрелю 15 тысяч военных, а затем дополнительно ещё 15 тысяч», - написал Боррель.

Ранее НСН сообщала, что в ЕС обсудят новые поставки оружия Украине за счет Европейского фонда мира.

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Фото: twitter.com/josepborrell
ТЕГИ:УкраинаВСУВоеннослужащиеОбучениеЕвросоюз
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