Боррель: ЕС подготовит украинские экипажи танков Leopard 2 в Польше и ФРГ
Европейский Союз для Киева обучит украинских военнослужащих управлять танками Leopard 2 в рамках европейской тренировочной миссии. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в статье для издания Рroject syndicate.
По его словам, обучение танковых экипажей пройдет на территории Польши и Германии.
«Всего в рамках миссии планируется переподготовить к апрелю 15 тысяч военных, а затем дополнительно ещё 15 тысяч», - написал Боррель.
Ранее НСН сообщала, что в ЕС обсудят новые поставки оружия Украине за счет Европейского фонда мира.
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