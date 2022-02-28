Хакеры атаковали сайты ведущих российских СМИ
Хакеры из группировки Anonymous атаковали в понедельник сайты сразу нескольких российских СМИ, а также государственных информагентств.
В частности, были взломаны сайты ТАСС, РБК, «Коммерсанта», «Известий» и «Фонтанки». На сайте РИА Новости заблокирован поиск.
При заходе на сайты вместо главной страницы всплывало сообщение от имени «неравнодушных журналистов России» с призывом к россиянам остановить войну на Украине.
На момент выхода материала, сайт РБК восстановил работу.
Кроме того, 28 февраля затруднен доступ к сайтам белорусского госагентства БелТА и телеканала ОНТ, освещающих российско-украинские переговоры, проходящие в этим минуты в Гомельской области.
Ранее хакеры провели беспрецедентную атаку на сайт Госуслуг, а также пытались взломать сайты Кремля, Минобороны РФ, Роскосмоса и ряда телеканалов.
Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин, кибератаки Anonymous могут быть опасны не только для российских телеканалов, но и для отечественных банков.
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