Хакеры атаковали сайты ведущих российских СМИ

При заходе на сайты вместо главной страницы всплывало сообщение от имени «неравнодушных журналистов России» с призывом к россиянам остановить войну на Украине.

На момент выхода материала, сайт РБК восстановил работу.

Кроме того, 28 февраля затруднен доступ к сайтам белорусского госагентства БелТА и телеканала ОНТ, освещающих российско-украинские переговоры, проходящие в этим минуты в Гомельской области.

Ранее хакеры провели беспрецедентную атаку на сайт Госуслуг, а также пытались взломать сайты Кремля, Минобороны РФ, Роскосмоса и ряда телеканалов.

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин, кибератаки Anonymous могут быть опасны не только для российских телеканалов, но и для отечественных банков.

