Макрон заявил, что МАГАТЭ получила гарантии безопасности для миссии на ЗАЭС

По его словам, теперь независимая миссия, которая может быть развёрнута на станции, будет «защищена».

«Мы получили гарантии безопасности от украинской и российской стороны. Теперь на ЗАЭС может быть развернута миссия МАГАТЭ, независимая миссия, которая будет защищена» , - заключил Макрон.

Ранее заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс заявила, что американская администрация активно работает с партнёрами над организацией визита экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщает RT.

