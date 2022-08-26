Макрон заявил, что МАГАТЭ получила гарантии безопасности для миссии на ЗАЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от России и Украины для отправки миссии агентства на Запорожскую АЭС, сообщает РИА Новости.

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По его словам, теперь независимая миссия, которая может быть развёрнута на станции, будет «защищена».

«Мы получили гарантии безопасности от украинской и российской стороны. Теперь на ЗАЭС может быть развернута миссия МАГАТЭ, независимая миссия, которая будет защищена» , - заключил Макрон.

Ранее заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс заявила, что американская администрация активно работает с партнёрами над организацией визита экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияРоссияУкраинаАЭСЭммануэль Макрон
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