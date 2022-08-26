Макрон заявил, что МАГАТЭ получила гарантии безопасности для миссии на ЗАЭС
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от России и Украины для отправки миссии агентства на Запорожскую АЭС, сообщает РИА Новости.
По его словам, теперь независимая миссия, которая может быть развёрнута на станции, будет «защищена».
«Мы получили гарантии безопасности от украинской и российской стороны. Теперь на ЗАЭС может быть развернута миссия МАГАТЭ, независимая миссия, которая будет защищена» , - заключил Макрон.
Ранее заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс заявила, что американская администрация активно работает с партнёрами над организацией визита экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщает RT.
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