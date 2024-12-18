Глава Генштаба Герасимов: Россия владеет инициативой и наступает по всему фронту
Россия владеет инициативой и наступает по всему фронту в ходе спецоперации на Украине, несмотря на колоссальную помощь, которую Запад оказывает Киеву. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Он отметил, что инициатива на линии боевого соприкосновения находится в руках российских военных. По словам Герасимова, в этом году российская армия взяла под контроль свыше 190 населенных пунктов, порядка 4,5 тысяч квадратных километров территории.
Начальник Генштаба подчеркнул, что в ответ на успехи России Украина в начале августа предприняла террористическую атаку на территорию Курской области. Целью этой провокации он назвал информационный эффект для западных спонсоров.
Ранее сообщалось, что российская армия освободила населенный пункт Старые Терны в ДНР. Также под контроль взят населенный пункт Трудовое. В операции участвовали подразделения «Южной» группировки войск, а также «Центр», передает «Радиоточка НСН».
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