Глава Генштаба Герасимов: Россия владеет инициативой и наступает по всему фронту

Россия владеет инициативой и наступает по всему фронту в ходе спецоперации на Украине, несмотря на колоссальную помощь, которую Запад оказывает Киеву. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Он отметил, что инициатива на линии боевого соприкосновения находится в руках российских военных. По словам Герасимова, в этом году российская армия взяла под контроль свыше 190 населенных пунктов, порядка 4,5 тысяч квадратных километров территории.