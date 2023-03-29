На Украине предложили использовать мессенджеры для отправки повесток

По его словам, этот вопрос сейчас рассматривается на уровне комитета. Он отметил, что в криминальном и гражданском процессуальных кодексах уже есть возможность отправлять уведомления о времени судебного заседания через мессенджеры.

Парламентарий полагает, что такую практику можно было бы распространить и на военнообязанных, так как база телефонов всех военнообязанных уже полностью сформирована.

