На Украине предложили использовать мессенджеры для отправки повесток
Депутаты Верховной рады предлагают разрешить отправлять повестки для призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ) через мессенджеры. Об этом рассказал депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа», член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время телемарафона.
По его словам, этот вопрос сейчас рассматривается на уровне комитета. Он отметил, что в криминальном и гражданском процессуальных кодексах уже есть возможность отправлять уведомления о времени судебного заседания через мессенджеры.
Парламентарий полагает, что такую практику можно было бы распространить и на военнообязанных, так как база телефонов всех военнообязанных уже полностью сформирована.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru