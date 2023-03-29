На Украине предложили использовать мессенджеры для отправки повесток

Депутаты Верховной рады предлагают разрешить отправлять повестки для призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ) через мессенджеры. Об этом рассказал депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа», член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время телемарафона.

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По его словам, этот вопрос сейчас рассматривается на уровне комитета. Он отметил, что в криминальном и гражданском процессуальных кодексах уже есть возможность отправлять уведомления о времени судебного заседания через мессенджеры.

Парламентарий полагает, что такую практику можно было бы распространить и на военнообязанных, так как база телефонов всех военнообязанных уже полностью сформирована.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МессенджерыПризывВерховная Рада

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