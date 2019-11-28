Новости за ночь: «Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль в Европу

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1 января в 10:00 у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил содержимое письма российского «Газпрома» украинскому «Нафтогазу» его исполнительный директор Юрий Витренко. По его словам, фактически будет перекрыт вентиль.

«Так что речь идет не о том, что мы будем делать с этим газом, а о том, что "Газпром" очень четко сказал, что фактически перекроет вентиль»,— заявил господин Витренко.

Но он при этом уточнил, что на Украине нет традиции перекрывать газовый вентиль в Евросоюз и в случае проблем и заявлять об этом с телеэкрана.

В ноябре «Газпром» сформулировал окончательное предложение о продлении контракта по транзиту газа через Украину. Украинская компания сочла выдвинутые условия неприемлемыми.

