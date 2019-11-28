Новости за ночь: «Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль в Европу
Главные события ночи по версии НСН.
Киев пообещал «не перекрывать газовый вентиль» в Евросоюз
1 января в 10:00 у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил содержимое письма российского «Газпрома» украинскому «Нафтогазу» его исполнительный директор Юрий Витренко. По его словам, фактически будет перекрыт вентиль.
«Так что речь идет не о том, что мы будем делать с этим газом, а о том, что "Газпром" очень четко сказал, что фактически перекроет вентиль»,— заявил господин Витренко.
Но он при этом уточнил, что на Украине нет традиции перекрывать газовый вентиль в Евросоюз и в случае проблем и заявлять об этом с телеэкрана.
В ноябре «Газпром» сформулировал окончательное предложение о продлении контракта по транзиту газа через Украину. Украинская компания сочла выдвинутые условия неприемлемыми.
В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря
Госдума рассмотрит законопроект о введении выходного дня 31 декабря. Как пояснил РИА Новости один из авторов инициативы, глава комитета по труду и социальной защите Ярослав Нилов последний день года декабря будет оставаться выходным, даже если не является таковым по календарю. При этом общее число нерабочих праздничных дней сохраняется в установленном Трудовом кодексом объеме.
Парламентарии считают, что их идея даст возможность работникам и работодателям «более рационально» распоряжаться выходными и нерабочими днями, а также будет способствовать соблюдению «баланса интересов» между работниками, работодателями и профсоюзами.
Макрон поддержал предложение Путина о моратории на размещение РСМД
Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом он написал в ответном письме.
В конце сентября президент России направил ряду стран, в том числе членам НАТО, послание, в котором предлагалось отказаться от развертывания РСМД.
Российский лидер отмечал, что это позволит снизить напряженность в мире, возникшую после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в августе этого года.
В Китае оценили вероятную мощь современного СССР
Если бы СССР не распался, страна была бы мировой державой, не уступающей США. Об этом пишут журналисты китайского издания Fenghuang wang, утверждая что даже при отсутствии прогресса в развитии науки и техники, СССР на момент распада был второй по величине экономикой мира. Благодаря военной мощи Советский Союз мог бы оказывать давление на Вашингтон в случае необходимости, не позволяя США проводить столь провокативную политику.
Китайцы считают, что современная Россия уступает Советскому Союзу, но по-прежнему остается второй в мире военной державой, а также обозначила сферы своего влияния в мире и успешно удерживает позиции на внешнеполитической арене.
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